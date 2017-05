Sondage MF : Monaco, près de 24% y croient !

Sondage MF : Monaco, près de 24% y croien t ! « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 09/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si Monaco pouvait encore se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Alors que le club de la Principauté n'a que, statistiquement, 3,15% de chances de faire tomber la Juventus Turin après sa défaite 2-0 à l'aller, 23,8% tout de même des 30.437 votants veulent y croire. Après tout, en 2004, l'ASM avait déjà renversé le Real Madrid des Galactiques après s'être inclinée 4-2 à l'aller à Bernabeu. Alors, pourquoi pas un nouveau miracle ? Dès à présent, exprimez-vous sur le cas Patrice Evra : qu'avez-vous pensé de sa célébration après son but contre Nice ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix Dès à présent, exprimez-vous sur le cas Patrice Evra : qu'avez-vous pensé de sa célébration après son but contre Nice ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+