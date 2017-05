OM : la célébration mythique d'Evra (VIDEO)

Cela restera l'une des images de la saison. Après avoir marqué et offert la victoire à l'Olympique de Marseille contre Nice dimanche (2-1), Patrice Evra (35 ans, 9 matchs et 1 but en L1 avec Marseille cette saison) a célébré son but durant une bonne minute. D'abord en signifiant qu'il avait de grosses "cojones", puis en effectuant des pompes pour prouver qu'il avait toujours la forme. Un vrai spectacle pour certains, une scène totalement ridicule pour d'autres...

