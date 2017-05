Divers : la leçon tactique de Bielsa

Bientôt de retour sur un banc du côté de Lille, l’entraîneur Marcelo Bielsa a profité de son temps libre pour animer une nouvelle conférence lundi au siège de la Fédération brésilienne (CBF) à Rio de Janeiro. L’occasion pour El Loco de distiller quelques leçons tactiques.

"J'ai vu plus de 50.000 matchs ces dernières années et je peux vous assurer qu'il n'existe que dix schémas pour organiser une équipe, a d’abord avancé l’ancien coach de l’Olympique de Marseille devant son auditoire. Toutes les équipes de jeunes devraient jouer une saison avec un système et ses dérivations, et changer l'année suivante pour parvenir, après dix ans, à tous les maîtriser."

Les jeunes pousses nordistes savent à quoi s’en tenir !