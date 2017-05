OM : Payet et Evra préviennent Bordeaux

Vainqueur 2-1 de l’OGC Nice dimanche, l’Olympique de Marseille abordera en position de force la "finale" pour la 5e place de Ligue 1 dimanche (21h) contre Bordeaux. Les hommes de Rudi Garcia ont déjà des fourmis dans les jambes à l’approche de cette affiche.

"C'est très bien d'avoir battu Nice. On a gagné la demi-finale, mais il va maintenant falloir gagner la finale", a lancé l’ailier Dimitri Payet (30 ans, 14 matchs et 4 buts en L1 cette saison) dans des propos rapportés par L’Equipe. "Nice, ce n'était que l'échauffement", a renchéri le latéral gauche Patrice Evra (35 ans, 9 matchs et 1 but en L1 cette saison).

L’OM part avec un point d’avance sur les Girondins et un succès lui assurerait définitivement la 5e place avant même la dernière journée.