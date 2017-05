Chelsea : D. Costa répond à la rumeur chinoise « Par Romain Lantheaume - Le 09/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis de longs mois, le nom de Diego Costa (28 ans, 33 matchs et 20 buts en Premier League cette saison) est lié à la Chine. Auteur d’une saison prolifique, l’attaquant de Chelsea se trouverait en discussions avec le Tianjian Quanjian, qui lui propose un contrat de trois ans avec un salaire annuel colossal de 30 millions d’euros à la clé ! Mais l’international espagnol a tenu à mettre les choses au clair. "Je suis responsable de mon propre avenir et ça ne veut pas dire que je vais aller en Chine", a clarifié le Brésilien de naissance au micro de DIRECTV Sports. Malgré ce démenti, qui fait suite à celui du club chinois, on peut penser que le buteur continue d’étudier attentivement la piste menant en Asie… Malgré ce démenti, qui fait suite à celui du club chinois, on peut penser que le buteur continue d’étudier attentivement la piste menant en Asie…

