OM : les maillots de la saison 17-18 (PHOTOS)

Il y a quelques jours déjà, nous vous montrions le maillot domicile de l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine. L'équipementier du club phocéen, Adidas, a dévoilé ce mardi les deuxième et troisième tenues des Olympiens. Le maillot extérieur sera bleu ciel, très classique, et la tunique ordinairement appelée away, sera violette. L'ensemble est plutôt très réussi, non ?

Les maillots 2017-18 de l'OM