Monaco : A. Raggi - "et Paris les gars ?"

Battue 2-0 à l'aller à Louis II, l'AS Monaco va tenter de se hisser en finale de la Ligue des Champions sur le terrain de la Juventus Turin ce mardi (20h45). Plus qu'un exploit, c'est un miracle que devront réaliser les hommes de Leonardo Jardim. Mais les miracles se produisent parfois, comme le rappelle Andrea Raggi (32 ans, 14 matchs en C1 cette saison).

"Et Paris les gars ? Vous disiez quoi quand ils sont allés à Barcelone avec quatre buts d'avance ? Bien sûr qu'il faudra un miracle, on le sait, on n'est pas fous. Mais on y croit", lâche ce mardi le défenseur italien de l'ASM dans les colonnes de L'Equipe.

Et si l'impossible devenait possible ?