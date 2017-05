PSG : Di Maria sur les tablettes du Barça !

PSG : Di Maria sur les tablettes du Barç a ! « Par Romain Lantheaume - Le 09/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Plusieurs changements vont avoir lieu cet été dans l’effectif du FC Barcelone. En manque de temps de jeu, le milieu de terrain Arda Turan (30 ans, 18 matchs et 3 buts en Liga cette saison) devrait notamment quitter la Catalogne. Et pour remplacer le Turc, les Blaugrana ont ciblé plusieurs profils haut de gamme. D’après El Mundo Deportivo, Vitolo (FC Séville), Marco Reus (Borussia Dortmund), mais aussi l’ailier du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria (29 ans, 28 matchs et 6 buts en L1 cette saison), figurent sur les tablettes de l’actuel leader de Liga ! Le passage de l’Argentin au PSG a permis de faire sauter la clause anti-Barça insérée en 2014 au moment de son transfert du Real Madrid vers Manchester United, rappelle la publication. Reste que le club de la capitale ne devrait pas se séparer d’un élément qui réalise une bonne seconde partie de saison. Après celle menant à son coéquipier de l’AS Monaco, Thomas Lemar (voir ici), la piste Bernardo Silva (22 ans, 34 matchs et 7 buts en L1 cette saison) est également évoquée, mais le champion d’Espagne privilégierait un profil plus expérimenté. Reste que le club de la capitale ne devrait pas se séparer d’un élément qui réalise une bonne seconde partie de saison. Après celle menant à son coéquipier de l’AS Monaco, Thomas Lemar (), la piste Bernardo Silva (22 ans, 34 matchs et 7 buts en L1 cette saison) est également évoquée, mais le champion d’Espagne privilégierait un profil plus expérimenté.

