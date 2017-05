Lens : Martel attend un coup de pouce de Reims « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 09/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Accroché par Strasbourg hier lundi (1-1), le RC Lens a laissé passer l'occasion de s'installer à la 2e place du classement et donc d'avoir son destin entre ses mains à deux journées de la fin en vue d'une accession parmi l'élite. Mais Gervais Martel continue d'y croire. "On ne peut pas reprocher quoi que ce soit à l'équipe car elle a fait son match. On a manqué d'efficacité et puis après on prend un but deux minutes après avoir marqué, c'est quand même rédhibitoire dans le foot de haut niveau. Il nous reste deux matchs qui sont évidemment à gagner pour nous. J'attends que le Stade de Reims (qui va à Troyes, 3e, puis qui reçoit Amiens, 2e) joue le jeu, quand on regarde ce qui va se passer au niveau du calendrier. Je suis persuadé qu'ils vont jouer le jeu comme toutes les équipes. On va être en attente de ce qui va se passer sur les résultats de Troyes et Amiens, entre autres. Tout est possible encore, il s'est passé tellement de choses dans le football depuis le début de l'année. On laisse échapper trop de points à domicile. La 2e et la 3e place sont encore atteignables à condition qu'on fasse le plein, évidemment", a réagi le président des Sang et Or, 4es à un point du 2e, après la rencontre. De son côté, le Racing doit encore se rendre sur le terrain du Gazélec Ajaccio (8e) et accueillir Niort (10e). De son côté, le Racing doit encore se rendre sur le terrain du Gazélec Ajaccio (8e) et accueillir Niort (10e).

