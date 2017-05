Real : Pepe, le PSG tiendrait la corde !

Real : Pepe, le PSG tiendrait la cord e ! « Par Romain Lantheaume - Le 09/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat en juin prochain, le défenseur central Pepe (34 ans, 13 matchs et 2 buts en Liga cette saison) devrait quitter le Real Madrid. Annoncé sur les rangs, le Paris Saint-Germain pourrait parvenir à ses fins dans ce dossier ! En effet, malgré l’intérêt de clubs chinois et l’insistance de Galatasaray, l’international portugais souhaiterait rester au top niveau en vue de la Coupe du monde 2018. Et même si Manchester City se trouve également à l’affût, le Merengue privilégierait la piste conduisait au quadruple champion de France. D’après le quotidien AS, qui cite la Cadena SER, le Lusitanien aurait même "un pied et demi" au PSG ! Alors que le club de la capitale cherche à combler le départ de David Luiz depuis un an, le recrutement de Pepe représenterait un renfort de poids et d’expérience à moindre coût, même si le Portugais a dû composer avec un physique capricieux cette saison. Alors que le club de la capitale cherche à combler le départ de David Luiz depuis un an, le recrutement de Pepe représenterait un renfort de poids et d’expérience à moindre coût, même si le Portugais a dû composer avec un physique capricieux cette saison.

