Bayern : Sagnol cible le problème du club

Ancien de la maison, Willy Sagnol a critiqué le Bayern Munich. Selon le Français, le club bavarois ne s’appuie pas suffisamment sur de jeunes joueurs, d’où son élimination en quart de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid (2-1, 4-2 a.p.)

"Le football moderne demande plus d'intensité, les joueurs doivent courir et sprinter davantage, a expliqué le technicien dans Kicker. Le Bayern ne pouvait pas maintenir ce rythme intense, c'est ça le problème. L'équipe du Bayern est trop vieille. On ne peut pas gagner la Ligue des Champions avec quatre joueurs âgés de 33 ans et plus."

"Le Bayern est confronté à un gros problème. Quelle est l'identité du club ? Sa culture ? Guardiola donnait souvent la chance à de jeunes joueurs. Ancelotti ne compte que sur des joueurs expérimentés. Cela manque de continuité", a dénoncé Sagnol, qui partage l’avis de beaucoup d’observateurs.