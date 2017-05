Monaco : convoqué, Mendy ne jouera pas

Revenu de blessure la semaine dernière, le latéral gauche de l’AS Monaco Benjamin Mendy (22 ans, 9 matchs en LdC cette saison) figure dans le groupe de Leonardo Jardim pour affronter la Juventus Turin mardi (20h45). Pourtant, l’entraîneur monégasque a déjà annoncé que l’international français ne jouerait pas cette demi-finale retour de la Ligue des Champions.

"Un joueur doit être à 100% pour jouer une demi-finale de Ligue des Champions, et s'il ne l'est pas, il ne joue pas. On ne prendra pas de risque, a prévenu le Portugais en conférence de presse. Mendy est-il à 100% ? Bien sûr que non."

Reste à savoir si le technicien ne tente pas un coup de bluff, comme lors du match aller lorsqu’il avait caché le forfait de son défenseur jusqu’à la dernière minute.