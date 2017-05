EdF (U20) : ... le Rennais a une autre version

En conférence de presse, le sélectionneur de l’équipe de France U20 Ludovic Batelli a confirmé que Joris Gnagnon (20 ans) avait choisi la Côte d’Ivoire (voir brève 20h03). C’est pourquoi le défenseur central du Stade Rennais n'a pas été convoqué pour le Mondial en Corée du Sud. Pourtant, le natif de Bondy assure que rien n’est définitif.

"Non, ça ne veut absolument rien dire. Pour l’instant, je n’ai encore rien communiqué à ce sujet. J’attends la fin de saison pour prendre ma décision, a corrigé le Rennais interrogé par 20 Minutes. (...) Il était parti pour me prendre, à la base. Il m’a appelé et posé la question, et je lui ai répondu que ça allait être compliqué, parce que je ne savais pas pour quelle nation j’allais jouer. Il m’a dit : 'D’accord', tout en étant très déçu."

Apparemment, les deux hommes ne se sont pas bien compris.