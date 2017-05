Juve : Chiellini compare Dybala et Mbappé « Par Eric Bethsy - Le 08/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Considérés comme de futurs cracks, les attaquants de la Juventus Turin Paulo Dybala (23 ans, 9 matchs et 4 buts en LdC cette saison) et de l’AS Monaco Kylian Mbappé (18 ans, 8 matchs et 5 buts en LdC cette saison) possèdent des profils différents. Interrogé en conférence de presse ce lundi, à la veille de la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre les deux équipes, le défenseur central Giorgio Chiellini les a comparés. "La première différence, ce sont les caractéristiques physiques et leur façon de jouer, a analysé l’Italien. Dybala est capable d’éliminer, de créer les décalages et de faire jouer l’équipe de façon harmonieuse. Mbappé est plus dans une position offensive, il prend bien la profondeur. Il marque beaucoup. Ce qui est incroyable pour son jeune âge." Autrement dit, les deux phénomènes pourraient former un duo complémentaire. Autrement dit, les deux phénomènes pourraient former un duo complémentaire.

