OM : Dugarry commente le match d'Evra

Touché par les propos de Patrice Evra (voir ici), Christophe Dugarry n’est pas un grand fan du latéral gauche de l’Olympique de Marseille. Pourtant, le consultant de RMC a su mettre sa fierté de côté pour commenter la bonne prestation de l’international français contre l’OGC Nice (2-1) dimanche.

"Depuis trois mois et demi qu’il est à l’OM, c’est son meilleur match, a analysé l’ancien Marseillais. Rien d’extraordinaire non plus, ce n’était pas non plus du Roberto Carlos. Il ne faut quand même pas exagérer. Son meilleur match en termes de stats avec 65 ballons touchés, 8 gagnés, 13 perdus, 50 % de duels gagnés, un seul centre, c’est là que l’apport est un peu faible à ce niveau-là. Mais une bonne impression générale, surtout défensivement où il n’a pas pris l’eau. Et puis il y a ce but évidemment, où il choisit de se jeter totalement sur ce ballon (...)."

L’ancien Monégasque devrait apprécier.