Bayern : Renato Sanches scelle son avenir « Par Eric Bethsy - Le 08/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mécontent de son temps de jeu au Bayern Munich, le milieu Renato Sanches (19 ans, 17 apparitions en Bundesliga cette saison) a été annoncé sur le départ. On a notamment évoqué les intérêts de l’Olympique de Marseille et de l’AS Monaco. Mais les deux clubs français ne parviendront pas à leurs fins puisque le Portugais a décidé de rester. "Ça n'a pas été très bon, mais je suis sûr que la prochaine saison sera meilleure, a certifié l’ancien joueur de Benfica dans des propos relayés par Goal. Bien sûr que je m'attendais à plus, mais je suis confiant quant au fait que l'avenir sera meilleur. Je n'ai eu que très peu de temps de jeu alors que je dois jouer pour être mieux préparé. (...) Je me sens bien au Bayern. Le but est de jouer plus et avoir plus d'influence dans l'équipe." Dans la même situation au Bayern, l’ailier français Kingsley Coman, lui, ne ferme pas la porte à un départ (voir ici). Dans la même situation au Bayern, l’ailier français Kingsley Coman, lui, ne ferme pas la porte à un départ ().

