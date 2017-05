EdF (U20) : Batelli et le risque Tousart « Par Damien Da Silva - Le 08/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce lundi (voir brève 14h51), le sélectionneur de l'équipe de France U20 Ludovic Batelli a dévoilé sa liste des 21 joueurs retenus pour disputer le Mondial en Corée du Sud, organisé du 20 mai au 11 juin. Dans ce groupe, on retrouve le milieu de l'Olympique Lyonnais Lucas Tousart (20 ans, 21 matchs et 1 but en L1 cette saison), qui sera libéré par son club seulement en cas d'élimination en demi-finale de la Ligue Europa. "Je prends un risque je le sais. J'ai alerté ma direction. S'il se qualifie avec l'OL, on part à 20. Le résultat du match aller m'a fait prendre ce risque. Il voulait vraiment venir avec nous", a confié Batelli devant les médias. Après la gifle reçue par l'OL à l'aller face à l'Ajax Amsterdam (1-4), il faudrait un exploit des Gones jeudi au retour pour priver Tousart de cette compétition avec les Bleuets. Après la gifle reçue par l'OL à l'aller face à l'Ajax Amsterdam (1-4), il faudrait un exploit des Gones jeudi au retour pour priver Tousart de cette compétition avec les Bleuets.

