Man Utd : Ibra impressionne les médecins « Par Damien Da Silva - Le 08/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Victime d'une rupture des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou droit, l'attaquant de Manchester United Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 28 matchs et 17 buts en Premier League cette saison) ne retrouvera pas les terrains avant 2018. Opéré lundi dernier à Pittsburgh, le Suédois a impressionné les médecins selon les révélations de son agent Mino Raiola. "Son genou est dans un état très rare pour un footballeur qui joue depuis 20 ans. Il y a très peu de dommages. Son genou est si solide que les médecins ont dit qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel. Ils souhaitent le revoir après sa carrière pour l'étudier. Donc une fois que ce sera fini, on retournera sur place et on l'ouvrira à nouveau pour étudier ses ligaments", a commenté le représentant pour le média Expressen. Décidément, Ibrahimovic fascine tout le monde ! Décidément, Ibrahimovic fascine tout le monde !

