Real : Théo Hernandez, ça serait fait !

Fin du feuilleton Théo Hernandez (19 ans, 31 matchs et 1 but en Liga cette saison) ? Prêté par l'Atletico Madrid à Alavés cette saison, le latéral gauche était courtisé par le Real Madrid et le FC Barcelone. Et d'après les informations du quotidien ibérique Marca, le jeune talent français a passé ce lundi matin sa visite médicale avec les Merengue !

Payant sa clause libératoire fixée à 24 millions d'euros, le Real serait donc parvenu à mettre la main sur Hernandez, qui deviendrait la doublure de Marcelo. Confirmant cette nouvelle, le média AS va même encore plus loin en assurant que le Tricolore a signé son contrat avec la Maison Blanche. Ce transfert mettrait un terme au pacte de non-agression entre l'Atletico et le Real...