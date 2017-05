Ang. : Kanté, meilleur joueur pour la presse « Par Damien Da Silva - Le 08/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- C'est un plébiscite pour N'Golo Kanté (26 ans, 33 matchs et 1 but en Premier League cette saison) ! Déjà nommé meilleur joueur de Premier League par ses pairs (voir ici), le milieu de terrain de Chelsea a également reçu ce titre par les médias anglais. "C'est un fantastique honneur de remporter ce trophée. Avec tous les grands joueurs qu'il y a à Chelsea et en Premier League, remporter cette distinction est une très grande fierté dans ma carrière", a savouré l'ancien Caennais. Lors de ce scrutin, le syndicat des journalistes britanniques a massivement voté pour l'international français, qui a devancé son partenaire Eden Hazard et le talent de Tottenham Dele Alli. Au palmarès, Kanté succède au buteur de Leicester Jamie Vardy et devient le 5e tricolore à remporter cette distinction après Eric Cantona (1996), David Ginola (1999), Robert Pirès (2002) et Thierry Henry (2003, 2004 et 2005). Une juste récompense ! Lors de ce scrutin, le syndicat des journalistes britanniques a massivement voté pour l'international français, qui a devancé son partenaire Eden Hazard et le talent de Tottenham Dele Alli. Au palmarès, Kanté succède au buteur de Leicester Jamie Vardy et devient le 5e tricolore à remporter cette distinction après Eric Cantona (1996), David Ginola (1999), Robert Pirès (2002) et Thierry Henry (2003, 2004 et 2005). Une juste récompense !

