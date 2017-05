Montpellier : Hilton déterminé à rester « Par Youcef Touaitia - Le 08/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat en juin prochain, le défenseur central Vitorino Hilton (39 ans, 32 matchs et 1 but en L1 cette saison) souhaite poursuivre l'aventure avec Montpellier. Après avoir envoyé un premier message à ses dirigeants à la mi-avril (voir ici), le Brésilien a insisté afin d'obtenir une rallonge de son bail. "Je souhaite rester au MHSC. Et je pense que le club veut aussi que je reste. Les dirigeants attendent juste que la saison soit terminée pour discuter. Je ne me vois pas du tout partir, à part s’ils ne veulent plus de moi. Je pense arrêter ici, à quarante ans, ce serait beau", a confié l'ancien Marseillais à L'Equipe. Malgré son âge avancé, Hilton reste un des meilleurs joueurs de son équipe. Suffisant pour poursuivre une année de plus ? Réponse prochainement. Malgré son âge avancé, Hilton reste un des meilleurs joueurs de son équipe. Suffisant pour poursuivre une année de plus ? Réponse prochainement.

