Monaco : Bernardo Silva, la stat étonnante

Déjà considéré comme l’un des joueurs les plus talentueux du championnat de France, le milieu offensif de l’AS Monaco Bernardo Silva (22 ans, 34 matchs et 7 buts en L1 cette saison) continue d’impressionner au fil des semaines. Doué avec ses pieds, le petit portugais (1m73) l'est également avec sa tête.

Et pour cause, l'ancien élément du Benfica Lisbonne, auteur du deuxième but asémiste à Nancy (3-0) samedi d'un joli coup de casque, a inscrit trois de ses cinq derniers buts en Ligue 1 de cette manière ! Une preuve que l'international lusitanien sait décidément tout faire...