OM : Riolo cartonne le guignol Evra

Buteur et performant face à Nice (2-1) en Ligue 1 dimanche, le latéral gauche de l'Olympique de Marseille Patrice Evra (35 ans, 9 matchs et 1 but en L1 cette saison) a répondu à ses détracteurs après ses débuts difficiles au sein du club phocéen (voir ici). Mais de son côté, le consultant de la radio RMC Daniel Riolo a sévèrement taclé l'international français.

"Evra ne fera jamais taire personne. C'est un guignol, et il n'effacera jamais la honte qu'il a infligée au football français tout entier. Dire qu'il fait taire les rageux parce qu'il met un pauvre but... Ce type est un guignol fini qui n'a pas d'humour, qui n'est pas intelligent, qui traîne la honte de tout le football français sur une Coupe du monde. Il a une énorme carrière en club et pour ça il mérite assurément du respect, mais il faut se calmer un peu", a lâché Riolo.

Une sortie qui risque de faire parler...