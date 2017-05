Nice : Favre dénonce un relâchement « Par Eric Bethsy - Le 07/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- De son banc de touche, l’entraîneur de l’OGC Nice Lucien Favre n’a pas du tout apprécié le match contre l’Olympique de Marseille ce dimanche en championnat. Plus que la défaite (2-1), le technicien regrette la performance générale de son équipe coupable selon lui d’un certain relâchement. "C'était spectaculaire, oui, il y avait des occasions de part et d'autre. Pour le public c'était bien, mais pour moi ce n'était pas du haut niveau, a lâché le Suisse. On a laissé trop d'espaces, il y a trop de choses qui ont manqué. Mais je n'ai pas de regret, non, on a bien senti depuis quelques semaines un petit relâchement. On sait que les objectifs sont atteints, que d'autres ne peuvent plus l'être." A 6 points du Paris Saint-Germain, et avec une moyenne de buts défavorable, Nice ne peut plus viser la deuxième place. A 6 points du Paris Saint-Germain, et avec une moyenne de buts défavorable, Nice ne peut plus viser la deuxième place.

