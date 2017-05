Nice : Dante digère mal la défaite « Par Eric Bethsy - Le 07/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battu par l’Olympique de Marseille (2-1) ce dimanche en championnat, l’OGC Nice peut nourrir des regrets. Au coup de sifflet final, le défenseur central Dante (33 ans, 32 matchs en L1 cette saison) regrettait quelques faits de match ainsi que des décisions arbitrales. "C’était un beau match de football. Par contre, ça se joue à peu de choses, a estimé le Brésilien en répondant à Canal+. On a eu deux poteaux. Ce n’est pas une excuse mais… Sur le corner (qui amène le but de Gomis), je ne sais pas si ballon sort. Après, je ne sais pas s’il y a penalty sur Ricardo (Pereira). Ça fait beaucoup déjà." En réalité, les Aiglons ont surtout manqué d’efficacité défensive et offensive. En réalité, les Aiglons ont surtout manqué d’efficacité défensive et offensive.

