OM : P. Evra - "j'ai fait le con" « Par Eric Bethsy - Le 07/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au-delà de son but contre l’OGC Nice (2-1) ce dimanche en championnat, le latéral gauche de l’Olympique de Marseille Patrice Evra (35 ans, 9 matchs et 1 but en L1 cette saison) a réalisé une bonne performance. Rien de surprenant pour l’ancien Monégasque qui regrette d’avoir joué blessé à son arrivée cet hiver. "J’ai un peu fait le con en jouant blessé lors de mes premiers matchs avec Marseille. Jouer sur une jambe en Ligue 1, ça ne passe pas, a constaté l’international tricolore interrogé par Canal+. Aujourd’hui je pense que c’est la première fois que je me sentais à 100 % avant le match. C’est dommage que les gens en aient profité pour remettre en cause mes qualités. Je n’ai rien à prouver à personne." Toujours aussi sûr de lui, Evra devra confirmer face aux Girondins de Bordeaux dimanche prochain. Toujours aussi sûr de lui, Evra devra confirmer face aux Girondins de Bordeaux dimanche prochain.

