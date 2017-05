Angers : Moulin espère un petit PSG « Par Eric Bethsy - Le 07/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Opposé au Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France, Angers croit en ses chances. Battu par le champion de France à deux reprises en championnat (2-0 à l’aller et au retour), l’entraîneur Stéphane Moulin espère affronter une équipe parisienne dans un mauvais jour le 27 mai prochain. "On l'a montré en championnat, on les a quand même embêtés, on leur a posé des problèmes, a rappelé le technicien sur le plateau du CFC. On sait tous que si Paris joue à son meilleur niveau, la différence existe entre les deux équipes donc elle devrait se traduire sur le terrain. Mais Paris a aussi connu quelques accrocs cette saison. Sur un match, tout est possible." Ces dernières années, le PSG n'a pas l'habitude de rater ses finales... Ces dernières années, le PSG n'a pas l'habitude de rater ses finales...

