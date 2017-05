Man Utd : Arsenal n'a pas emballé Mourinho « Par Eric Bethsy - Le 07/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la défaite contre Arsenal (0-2) ce dimanche en Premier League, le manager de Manchester United José Mourinho n’a rien reproché à ses hommes. Non, l’ancien entraîneur de l’Inter Milan a plutôt estimé que les Gunners ne méritaient pas leur succès. "Je suis déçu par le résultat, pas forcément par la performance, j’ai apprécié notre prestation collective, a commenté le Portugais. On a eu des opportunités d’ouvrir le score avant eux, mais on ne l’a pas fait. Certains de mes joueurs n’ont pas pu jouer pendant 7 semaines. Et puis Arsenal ne s’est pas montré si dangereux non plus." La mauvaise foi légendaire de José Mourinho… La mauvaise foi légendaire de José Mourinho…

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+