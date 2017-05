Nantes : Gillet critique l'arbitrage

Après la défaite à Lyon (3-2) ce dimanche en championnat, le milieu du FC Nantes Guillaume Gillet (33 ans, 36 matchs et 3 buts en L1 cette saison) n’a pas caché sa colère. En cause, le penalty accordé au Lyonnais Nabil Fekir.

"On n’est pas récompensé à cause de certaines personnes, a dénoncé l’ancien Bastiais sur beIN Sports. Vous, vous voyez les images. Nous, on est sur le terrain, ce n’est pas évident de juger mais il y a deux penaltys pour nous contre Nice et Saint-Etienne à la dernière seconde. Des penaltys gros comme une maison et on n’obtient pas de penalty. Et ici, pour un duel à l’épaule, il y a penalty directement. On est très frustré."

La faute sur Fekir est effectivement légère mais bien réelle.