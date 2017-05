Montpellier : Gasset ne s'est pas ennuyé...

Fragile défensivement et sans inspiration offensivement, Montpellier s'est logiquement incliné 1-0 à Rennes ce dimanche au terme d'un match très ennuyeux. Sauf pour Jean-Louis Gasset...

"On avait un plan de jeu, il nous fallait un point. On avait très bien défendu, on espérait avoir quelques contres, malheureusement tout le travail de la semaine a été anéanti par une erreur. Rennes a eu deux occasions, c'est nous qui les lui avons données, c'est très frustrant. Je ne me suis pas ennuyé. J'étais venu pour rassurer un club, des supporters", s'est défendu l'entraîneur du MHSC.

A l'arrivée, pas de jeu et pas de résultat...