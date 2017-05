Rennes : C. Gourcuff - "on a fini sur la jante"

Au terme d'un petit match, le Stade Rennais a dominé Montpellier 1-0 ce dimanche. Pour Christian Gourcuff, les Bretons sont sur les rotules en cette fin de saison.

"C'était un match compliqué, à l'arrache. On a fait une première période timide parce que le ballon ne sortait pas des pieds, et quand les relances sont aussi lentes, on a du mal à se créer des occasions et on se fatigue aussi. On a fini sur la jante parce que physiquement on n'a plus de ressources", a reconnu l'entraîneur des Rouge et Noir qui n'ont gagné que 3 de leurs 20 derniers matchs de championnat.