Guingamp : Kombouaré et l'avenir de Briand « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 07/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat en juin prochain, Jimmy Briand (31 ans, 34 matchs et 12 buts en L1 cette saison) intéresse le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux. Mais Antoine Kombouaré voit plutôt son attaquant prolonger à Guingamp. "Jimmy est quelqu'un qui est un exemple pour tous. On ne peut jamais lui reprocher sa combativité, son mental, sa force de caractère. Ce sont des valeurs qu'on aime beaucoup, ici à Guingamp. Aujourd'hui, la grosse satisfaction, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il soit avec nous la saison prochaine. Avoir notre capitaine qui serait amené à prolonger son séjour ici, c'est la plus belle des nouvelles. Ce sera un message fort pour le groupe de la saison prochaine, mais aussi pour les joueurs qui nous rejoindront dans le futur, et aussi pour le public, par rapport à nos ambitions. On est en train de travailler dessus, et c'est en bonne voie. C'est pour ça que je m'avance un peu, même si on attend que cela soit signé. Mais il y a la parole, et c'est important", a ainsi confié l'entraîneur du club breton à Ouest-France. Une manière aussi de mettre un peu de pression sur l'ancien Lyonnais ? Une manière aussi de mettre un peu de pression sur l'ancien Lyonnais ?

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+