Dortmund : Aubameyang au PSG, Tuchel répond « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 07/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis quelques semaines, des rumeurs font état d'un intérêt prononcé du Paris Saint-Germain pour Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans, 30 matchs et 28 buts en Bundesliga cette saison). Interrogé à ce sujet après la victoire du BvB contre Hoffenheim samedi (2-1), Thomas Tuchel a fait part de son étonnement. "Pour être honnête, je suis complètement dépassé par cette question et je ne suis pas dans cette problématique, a commencé l'entraîneur de Dortmund. Selon mes informations, Edinson Cavani a prolongé récemment, donc le PSG n'a pas vraiment de besoin au poste de numéro 9. ce n'est pas le moment de commenter les rumeurs de transfert. Nous devons rester calmes et concentrés sur nos objectifs." Les contacts entre le PSG et l'ancien Stéphanois remontent à plusieurs années déjà. Les contacts entre le PSG et l'ancien Stéphanois remontent à plusieurs années déjà.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+