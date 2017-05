L1 : Lyon 3-2 Nantes (fini)

Longtemps malmené par le FC Nantes, l’Olympique Lyonnais a fini par s’imposer (3-2) au Parc OL au terme d’un scénario riche en rebondissements.

Car les Canaris pouvaient espérer mieux au vu de leur première période, malgré une entame plutôt lyonnaise. Dès le quart d’heure de jeu, le bel enchaînement de Ghezzal débouchait sur une frappe enroulée juste à côté du poteau ! Pas de quoi perturber une équipe nantaise plus agressive, et qui ouvrait le score sur une superbe frappe de Rongier de l’extérieur du pied gauche (0-1, 19e) !

Réaliste, Nantes obligeait l’OL à réagir. Mais il faut croire que les Lyonnais avaient encore la tête à Amsterdam tant ils peinaient à se procurer des occasions, si l’on excepte la tentative de Fekir sauvée sur sa ligne par Djidji. On attendait beaucoup mieux après la pause. Et le public aussi puisque l’on entendait quelques sifflets à l’heure de jeu. Peut-être le déclic pour Fekir qui obtenait et transformait un penalty précieux (1-1, 64e).

Métamorphosé et déchaîné, l’OL enchaînait et prenait même l’avantage grâce à l’entrant Cornet (2-1, 70e). Autant dire que l’égalisation de Gillet sur corner venait contre le cour du jeu (2-2, 75e). Mais contrairement à ce qu’ils avaient montré à Amsterdam, les Gones affichaient une belle force de caractère et repassait devant, toujours grâce à Cornet (3-2, 80e). Voilà qui devrait rassurer l’OL avant sa demi-finale retour d’Europa League contre l’Ajax. En tout cas, Lyon a fait grand pas vers la 4e place.