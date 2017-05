Juve : Benatia insulté en direct à la télé ?

Juve : Benatia insulté en direct à la tél é ? « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 07/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après le match nul entre la Juventus Turin et le Torino samedi (1-1), Mehdi Benatia (30 ans, 12 matchs et 1 but en Serie A cette saison) était en direct au micro de la Rai 2 quand il s'est soudainement arrêté de parler, persuadé d'avoir entendu quelqu'un en plateau l'insulter. Alors que les personnes présentes sur le plateau de la chaîne ont démenti toute insulte, évoquant un "problème technique", le défenseur bianconero assure avoir entendu dans l'oreillette une insulte raciste proférée à son égard. Selon la Gazzetta dello Sport, Benatia aurait entendu : "Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ferme-la, Marocain de merde." On comprend mieux pourquoi l'ancien défenseur de la Roma a demandé des explications...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+