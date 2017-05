PSG : Rabiot répète son message à Emery

En l’absence de Thiago Motta suspendu, le milieu du Paris Saint-Germain Adrien Rabiot (22 ans, 25 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a été aligné en sentinelle contre Bastia (5-0) samedi en championnat. On le sait, ce n’est pas le poste favori de l’international français qui préfère jouer relayeur, soit un cran plus haut. Le jeune Parisien a donc relancé son message à l’entraîneur Unai Emery alors qu’il dressait le bilan de sa saison.

"J'ai tout fait cette saison pour me perfectionner. Avec les grands joueurs qui sont à mon poste, c'est plus facile, a estimé l’ancien Toulousain en zone mixte. Maintenant, je sais cependant que je préfère être à un poste où je peux me projeter vers l'avant et pas à une position où je dois jouer avec le frein à main pour ne pas créer de déséquilibre."

Autant dire que Rabiot n'a aucune envie de devenir le successeur de Motta la saison prochaine.