L1 : Marseille 2-1 Nice (fini) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 07/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d'un match d'une rare intensité, l'Olympique de Marseille est venu à bout de l'OGC Nice ce dimanche (2-1). Un succès très important pour les hommes de Rudi Garcia dans la course à l'Europe. Les Aiglons étaient tout près d'ouvrir le score d'entrée, une frappe puissante de Pereira échouant sur le poteau de Pelé. Peu avant le quart d'heure de jeu, le portier marseillais était sauvé une deuxième fois par son poteau, sur une frappe de Dalbert cette fois. Pas vernis les Aiglons. Dans l'autre camp, servi sur un plateau par Payet, Sanson avait le but grand ouvert mais Cardinale réalisait l'exploit. Ce choc de la 36e journée de Ligue 1 se disputait sur un rythme phénoménal. Et allait se poursuivre sans Thauvin, touché dans un contact avec Balotelli, et contraint de céder sa place à Cabella dès la 17e minute. Dans un Vélodrome en fusion, l'OM ouvrait finalement le score par Gomis, qui sautait plus haut que Cardinale pour marquer de la tête (1-0, 21e). Belhanda, omniprésent au milieu, pouvait ensuite égaliser en profitant d'une erreur de Fanni, à côté de la plaque, mais Rolando revenait sur sa ligne écarter le danger. Au retour des vestiaires, le spectacle restait passionnant. Et sur une bonne remise de Baysse, Balotelli remettait les deux équipes à égalité (1-1, 50e). Dans la foulée, Cardinale sauvait les siens devant Gomis. C'est finalement l'inattendu Evra qui redonnait l'avantage aux Marseillais, d'une tête plongeante au second poteau (2-1, 66e). Devant un public olympien en transe, le show Evra débutait alors. Pour célébrer son but, l'ancien Turinois faisait d'abord un geste cher à l'ancien Lyonnais Lisandro Lopez avant d'effectuer carrément des pompes sur la pelouse. Oui, des pompes. L'OM réussissait à préserver son avantage jusqu'au bout, reprenant la 5e place à Bordeaux. De son côté, le Gym est désormais assuré de terminer à la 3e place du classement. Mais quel beau 3e ! Résultats, classement, buteurs et calendrier de Ligue 1

