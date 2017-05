Lyon : les regrets de Valbuena « Par Eric Bethsy - Le 07/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Relégué à 17 points du podium, l’Olympique Lyonnais n’atteindra pas son objectif en championnat. La faute à un manque de régularité dénoncé par Mathieu Valbuena (32 ans, 27 matchs et 8 buts en L1 cette saison), vexé par le fossé qui sépare le club rhodanien du trio de tête. "On s’était fixé les deux premières places, a confié le milieu de l’OL à Téléfoot. Au bout du compte, je trouve qu’il y a trop d’écart entre le troisième Nice et nous. Je pense qu’avec la qualité de cet effectif, ce n’est pas normal. On a été inconstant dans nos résultats, dans nos contenus de match. On mérite d’être là où l’on est. Après sa défaite contre l’Ajax Amsterdam (4-1) mercredi, Lyon se dirige vers une autre déception en Ligue Europa. Après sa défaite contre l’Ajax Amsterdam (4-1) mercredi, Lyon se dirige vers une autre déception en Ligue Europa.

