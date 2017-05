Real : Morata et la concurrence avec Benzema « Par Eric Bethsy - Le 07/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Barré par Karim Benzema (29 ans, 27 matchs et 9 buts en Liga cette saison), l’attaquant du Real Madrid Alvaro Morata (24 ans, 24 matchs et 15 buts en Liga cette saison) a profité d’un turn-over pour inscrire un doublé contre Grenade (4-0) samedi en championnat. De quoi confirmer la tendance : l’Espagnol marque plus que son concurrent avec moins de temps de jeu. Mais l’ancien joueur de la Juventus Turin refuse de se plaindre. "Si j'espérais jouer davantage ? Oui bien sûr. Mais je suis toujours prêt lorsque le coach a besoin de moi, c'est le plus important, a réagi le natif de Madrid. Plus de buts que Benzema ? Les gens y pensent plus que moi. Je ne pense pas au fait que je marque plus de buts qu'un coéquipier. Je pense seulement à marquer. J'ai inscrit 20 buts (toutes compétitions confondues), c'est une bonne statistique." Tout cela ne fait pas les affaires du Français que beaucoup de socios merengue voudraient voir sur le banc. Tout cela ne fait pas les affaires du Français que beaucoup de socios merengue voudraient voir sur le banc.

