PSG : pour Meunier, Lo Celso mérite mieux

Entré en jeu face à Bastia (5-0) samedi en championnat, le milieu du Paris Saint-Germain Giovani Lo Celso (21 ans, 2 apparitions en L1 cette saison) a saisi sa chance. A l’origine du but de Marquinhos, qui aurait aimé lui attribuer cette réalisation (voir brève 8h44), l’Argentin a fait parler sa technique et sa frappe de balle. De quoi bluffer son coéquipier Thomas Meunier (25 ans, 21 matchs et 1 but en L1 cette saison) qui l’incite même à réclamer plus de temps de jeu.

"Il a des qualités pour jouer dans un club comme Paris, tout simplement, a expliqué le latéral droit dans des propos relayés par L’Equipe. Je pense même qu'il pourrait demander un peu plus que ce qu'il a maintenant, mais ce n'est pas évident, vu la qualité des joueurs. C'est un très, très bon investissement, je pense que lui et Gonçalo (Guedes) vont vraiment participer à la vie du club dans les années qui viennent."

Rappelons que le club francilien a déboursé 10 millions d’euros (hors bonus) pour s’offrir l’ancien joueur de Rosario Central.