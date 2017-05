Monaco : Mbappé évoque son avenir « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 07/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que la presse espagnole l'envoie au Real Madrid cet été où il serait la priorité de recrutement du président Florentino Perez, Kylian Mbappé (18 ans, 26 matchs et 14 buts en L1 cette saison) a évoqué son avenir après le succès de l'AS Monaco contre Nancy samedi (3-0). L'attaquant monégasque veut attendre la fin de la saison pour réfléchir. "J’aurai deux mois et demi pour faire le point sur ce que je vais faire, a ainsi annoncé l'international tricolore. On m’envoie un peu partout. (…) J’essaye de prendre du recul et de me concentrer sur la fin de saison." Un départ dès cet été ne semble donc pas exclu dans son esprit. Un départ dès cet été ne semble donc pas exclu dans son esprit.

