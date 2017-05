PSG : un problème au pied pour Meunier « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 07/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- S'il est passé devant Serge Aurier au poste de latéral droit, Thomas Meunier (25 ans, 21 matchs et 1 but en L1 cette saison) évolue pourtant avec un problème au pied, comme il l'a fait savoir après la victoire du Paris Saint-Germain contre Bastia (5-0). Mais le Belge cherche des solutions afin de ne pas être privé de compétition durant de longs mois. "On en discute un peu avec les médecins, il ne reste pas beaucoup de matchs. On va voir comment ça se passe et ce qu’il est possible de faire. Le but ce n’est pas de rester quatre mois sur le côté donc on va essayer de chercher des solutions à court terme. Il y a un problème avec le cartilage et une mauvaise croissance osseuse du pied. On va en discuter avec le doc afin de régler ça", a ainsi indiqué Meunier. Malgré ce problème, le Belge continue d'être très performant. Malgré ce problème, le Belge continue d'être très performant.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+