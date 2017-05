Monaco : Silva veut finir le boulot, et vite « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 06/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mis sous pression par le PSG, vainqueur de Bastia 5-0, Monaco a parfaitement répondu en allant s'imposer 3-0 à Nancy. Cette victoire rapproche un peu plus encore l'ASM du titre. Le club de la Principauté n'a maintenant plus qu'à gagner un seul de ses trois derniers matchs pour être sacré. Monaco tentera de mettre fin au peu de suspense qu'il reste pour le titre le week-end prochain à Louis II face à Lille. L'objectif de Bernardo Silva (22 ans, 34 matchs et 7 buts en L1 cette saison). "Nous sommes très contents car nous savions que gagner ici n'était pas facile. On est proche du titre, mais ce n'est pas fini, il faut travailler et tuer le championnat lors de la prochaine journée. Il y a un mélange de joueurs jeunes et d'expérience dans cette équipe, et on a cette envie de gagner un championnat car ce serait une première pour tout le monde ici en France. On sait que ce n'est pas fini, mais qu'on est proche de gagner le championnat. Le plus important est de gagner ce titre car tous les joueurs de cette équipe le méritent", a indiqué le Portugais après la victoire des siens à Picot.

