PSG : les Bastiais s'en prennent à Verratti « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 06/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le Paris Saint-Germain a corrigé Bastia 5-0 ce samedi. Le deuxième but parisien est l'oeuvre de Marco Verratti (24 ans, 27 matchs et 3 buts en L1 cette saison), qui a profité d'une confusion, Jean-Louis Leca désertant son but pour aller voir Blaise Matuidi, allongé dans sa surface, pour marquer. Après la rencontre, les Corses en voulaient à l'Italien. "On en veut à Marco Verratti, n'a pas caché Lenny Nangis. C'est un très grand joueur et il n'a pas besoin de ça pour marquer. Et Paris n'a pas besoin de faire cela pour gagner. Nous avions la rage à la mi-temps." "Je suis dégouté, a ajouté de son côté Leca. Je vois Blaise qui se fait mal. Je vais le voir pour le relever. Marco Verratti joue vite, il frappe et marque." M. Letexier aurait pu prendre aussi ses responsabilités, surtout que Matuidi, désolé pour le Sporting, est venu lui expliquer la situation après le but... M. Letexier aurait pu prendre aussi ses responsabilités, surtout que Matuidi, désolé pour le Sporting, est venu lui expliquer la situation après le but...

