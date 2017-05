PSG : le but très litigieux de Verratti (VIDEO)

Face à Bastia, Marco Verratti a doublé la mise pour le Paris Saint-Germain en première période. Un but très litigieux. Dans la surface, Leca allait prendre des nouvelles de Matuidi, au sol. Voyant le but déserté, Verratti frappait des 20 mètres. Le portier bastiais, surpris, était battu (2-0, 34e). Alors que même Matuidi allait voir l'arbitre pour lui expliquer la situation, M. Letexier, loin d'être un des sifflets les plus inspirés de notre championnat, ne voulait rien savoir et donnait même un carton jaune à Leca...

VIDEO : le but très litigieux de Verratti (après la pub éventuelle)