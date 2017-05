Nice : Balotelli peut encore exploser pour Favre « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 06/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- De retour à un bon niveau sous le maillot niçois, Mario Balotelli (26 ans, 21 matchs et 14 buts en L1 cette saison) prouve qu'il n'a rien perdu de son potentiel. Mais pour Lucien Favre, l'attaquant italien peut encore aller beaucoup plus haut s'il parvient à répéter ses efforts durant un match entier. "Contre le PSG, c’était un match spécial, et on a vu qu’il retrouvait des sensations dans le jeu. Il peut, avec un gros travail, atteindre ça sur la durée, pendant 90 minutes. C’est même mieux qu’à ses débuts en septembre, octobre où il était avant tout buteur. Là il retrouve des sensations collectives. Ça le rend très positif, a souligné l'entraîneur des Aiglons en conférence de presse ce samedi. Il participe plus au jeu, au démarquage. Il est également présent dans le replacement et la récupération haute. Il a déjà fait un bon bout de chemin, mais il lui en reste encore à parcourir. Il doit se convaincre que c’est possible, et continuer à travailler. Il n’a que 26 ans, c’est très jeune. Je suis content pour lui avant tout. Et ça profite à l’équipe." En fin de contrat en juin prochain, l'avenir de Super Mario reste très indécis. En fin de contrat en juin prochain, l'avenir de Super Mario reste très indécis.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+