Lyon : Lopes a pris un coup au moral

Par Pierre-Damien Lacourte - Le 06/05/2017

Entre les pétards lancés à Metz et les coups reçus à Bastia, Anthony Lopes (26 ans, 33 matchs en L1 cette saison) n'a pas vécu une saison de tout repos dans les cages de l'Olympique Lyonnais. Le dernier rempart des Gones reconnaît d'ailleurs avoir pris un coup au moral. "Ma passion en a pris un sacré coup, avoue l'international portugais dans L'Equipe Magazine. J'étais loin de penser vivre des moments pareils. Je me suis posé pas mal de questions. Après, on essaye de lutter. Il faut vivre avec et avancer. L'inquiétude, c'est aussi celle de la famille. A Metz, j'avais été touché physiquement, on enchaînait par un match très important de Ligue des champions contre Séville. Je voulais absolument le jouer. Je ne donnais de nouvelles à personne, je n'étais pas en mesure de le faire. Ce sont les dirigeants et des coéquipiers qui ont pris leur téléphone pour rassurer mes proches. (…) C'est difficile de voir la tristesse toucher les miens à cause du football. Nous, indirectement, nous sommes formés pour vivre ça. Pas nos familles. Pour moi, c'est ça le plus dur." La fin de saison devrait être plus tranquille.

