OM : Garcia garde Thauvin à l'oeil

Auteur d’une saison très aboutie qui l’a mené jusqu’en équipe de France, l’ailier Florian Thauvin (24 ans, 35 matchs et 15 buts en L1 cette saison) confirme enfin les espoirs placés en lui. Mais son entraîneur à l’Olympique de Marseille, Rudi Garcia, préfère rester vigilant.

"Il ne faut pas se relâcher, je suis là pour le lui rappeler, a souligné le technicien dans les colonnes de La Provence. J'espère qu'il va encore améliorer ses statistiques. Il en a les capacités. Il peut faire mieux. Il est en confiance, plus complet dans son jeu et beaucoup plus varié. (…) Il est aussi beaucoup plus collectif. A force d'insister sur l'équipe, il a compris qu'en servant plus ses partenaires, il serait lui aussi mieux servi."

C’est pourquoi l’ancien Bastiais vient d’encenser son coéquipier du couloir droit, Hiroki Sakai () !