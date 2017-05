Monaco : Mbappé, Germain pas rancunier « Par Romain Lantheaume - Le 06/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Titulaire à l’AS Monaco en début de saison, l’attaquant Valère Germain (27 ans, 32 matchs et 9 buts en L1 cette saison) a perdu sa place en seconde partie d’exercice en raison de l’éclosion phénoménale de Kylian Mbappé (18 ans, 25 matchs et 14 buts en L1 cette saison). Malgré tout, l’ancien Niçois ne nourrit pas de rancune à l’égard de son jeune coéquipier. "C'est sûr que j'aurais aimé faire une saison pleine comme titulaire. (…) Tant mieux pour le club que Kylian ait explosé. D'autant que Guido (Carrillo) a été blessé et que si Kylian n'avait pas été là, on aurait eu du mal à tourner à deux attaquants, a affirmé le vice-capitaine de l’ASM dans les colonnes de L’Equipe. Tant mieux pour lui aussi, ce qu'il fait est exceptionnel. Il a la tête sur les épaules et n'aura pas de souci pour faire une grande carrière. Il n'y a pas de souci." Des mots qui devraient aller droit au cœur de Mbappé ! Des mots qui devraient aller droit au cœur de Mbappé !

