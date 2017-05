Man City : une pépite réclame son départ « Par Romain Lantheaume - Le 06/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alternative numéro un à Sergio Agüero la saison passée, l'attaquant Kelechi Iheanacho (20 ans, 18 apparitions et 4 buts en Premier League cette saison) a payé de plein fouet l'arrivée de Gabriel Jesus. Le Nigérian joue nettement moins ces derniers mois et il souhaite quitter Manchester City, comme l'a annoncé son agent, Olumide Olowu. "Iheanacho doit quitter Manchester City. Il trouvera un meilleur endroit pour continuer sa jeune carrière. Guardiola donne l'impression d'avoir ses joueurs avec qui il veut jouer et il n'est pas possible de concevoir qu'un jeune avec un si grand potentiel perde son temps sur le banc, a pesté le représentant auprès du média Complete Sports Nigeria. Je pense que Guardiola l'a traité de façon injuste et je suis persuadé que sa carrière sera meilleure ailleurs." Le ton est dur, mais un prêt pourrait convenir à toutes les parties… Le ton est dur, mais un prêt pourrait convenir à toutes les parties…

